VIGNANELLO - In occasione della 27a edizione del Premio istituito da Confindustria Ceramica, l’associazione dell’industria ceramica italiana, Orsolini Amedeo SpA si è aggiudicata il titolo di miglior distributore in Italia per i risultati ottenuti nel promuovere le piastrelle italiane. Orsolini è una presenza storica di questa iniziativa e dopo le vittorie nel 1995 e nel 2010 torna nel 2023 a salire sul gradino più alto del podio. I Confindustria Ceramica Distributor Awards decretano ogni anno i migliori distributori/importatori di quattro Paesi – Francia, Germania, Polonia e Italia – che si sono distinti nei rapporti con l’industria ceramica italiana. Il riconoscimento di miglior distributore per l’Italia è stato consegnato in occasione della 40a edizione di Cersaie, presso Ex GAM Bologna Congress Center e a riceverlo erano presenti l’amministratore unico Rino Orsolini e Lidia Orsolini, responsabile acquisti e layout showroom. «È un premio che riceviamo a nome di tutta la famiglia Orsolini e soprattutto a nome di tutti i nostri collaboratori – ringrazia Rino Orsolini –. Questa vittoria è soprattutto il risultato della loro passione, determinazione e competenza nel settore della ceramica, uno dei nostri principali comparti di business». Concorde anche Lidia Orsolini: «Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento che arriva dai nostri partner e che ha per questo un grandissimo valore; essere stati nominati dalle principali aziende produttrici italiane ed essere poi stati scelti come vincitori è davvero un grande orgoglio perché ci conferma che nei nostri 140 anni di attività abbiamo saputo costruire un eccellente rapporto di collaborazione con l’industria ceramica italiana». A sancire il vincitore è stata una giuria composta dagli associati di Confindustria Ceramica, imprenditori e dirigenti dell’industria ceramica italiana, che hanno premiato Orsolini per essersi distinto nel rapporto di partnership con le imprese ceramiche italiane, per fedeltà al prodotto italiano, durata dell’attività e volume d’affari e per aver saputo interpretare e valorizzare al meglio il prodotto all’interno della rivendita, con competenza e professionalità, solvibilità e correttezza commerciale e importanti investimenti effettuati a favore della conoscenza e dell’impiego delle piastrelle di ceramica made in Italy. Un comparto, quello dei rivestimenti e pavimenti ceramici, che per Orsolini vale circa 28,8 milioni di euro all’anno. «La vendita del prodotto ceramico non è fine a sé stessa, per noi è un percorso di narrazione e un trasferimento di conoscenza – spiega Lidia Orsolini –. I nostri collaboratori vengono formati per poter trasmettere al cliente tutta la tradizione e l’innovazione che si cela dietro la singola piastrella di ceramica italiana e per riuscirci è fondamentale aver un rapporto di fiducia con i produttori in un reciproco scambio di know-how ed expertise». Collaborazione e fiducia sono fondamentali lungo tutta la filiera, come sottolinea Lidia: «Con i nostri partner della ceramica abbiamo relazioni che durano da oltre 40 anni e sono la longevità di rapporto e la garanzia di qualità a fornirci le leve giuste per comunicare e valorizzare il prodotto italiano. La filiera della produzione e della distribuzione devono crescere insieme sul mercato e noi siamo riusciti a fare del made in Italy un valore aggiunto delle nostre rivendite». Il 99% dei marchi di ceramiche che Orsolini propone nei suoi 36 punti vendita, presenti in sei regioni, è italiano: «Selezioniamo brand italiani e che producono in Italia perché vogliamo garantire ai nostri clienti soluzioni di alta qualità che ci consentano di distinguerci sul mercato. C’è anche un po’ di “sano orgoglio” nel vendere un prodotto made in Italy che andrà nelle case degli italiani e si sa che per noi la casa è un bene prezioso e durevole che merita una particolare cura e attenzione dalla scelta delle finiture fino alla posa».

