Roma - "Confassociazioni festeggia il suo decimo compleanno. Nata il 2 luglio del 2013 con 42 associazioni professionali e circa 50mila iscritti, la nostra Confederazione rappresenta in questo momento 750 associazioni di professionisti, imprese e manager che riuniscono 1 milione e 260mila iscritti tra cui circa 213mila imprese e 5 branch internazionali (UK, Spagna, Eau, Canada, Usa)". Lo hanno dichiarato in una nota congiunta il presidente di Confassociazioni, Angelo Deiana e i componenti dell’Ufficio di presidenza della Confederazione, ovvero Riccardo Alemanno, vice presidente vicario, Franco Pagani, vice presidente vicario aggiunto e Federica De Pasquale vice presidente con delega alle Pari opportunità. "Risultati straordinari - ha proseguito Deiana - che festeggeremo il 5 luglio a Roma a Palazzo Ferrajoli, con una grande festa che vedrà anche la prima edizione dei Confassociazioni awards, una serie di premi dedicati a valorizzare le eccellenze professionali, imprenditoriali, scientifiche e artistiche italiane ma non solo". "Ma non è finita - ha aggiunto - per rilanciare la nostra capacità di essere azionisti del Paese, nella stessa giornata presenteremo alla sala stampa della Camera dei Deputati, la partenza ufficiale di Italia competente by Confassociazioni, la prima piattaforma made in Italy per creare sinergie a rete tra competenze, professionisti, imprenditori, manager e il mondo dell’economia, della politica, delle istituzioni e della formazione".