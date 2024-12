VITORCHIANO - Chiude il ristorante stellato Casa Iozzia e Osteria Basilicò, resta aperta Villa San Michele.

«Un capitolo si chiude, ma i ricordi e i sapori rimarranno per sempre nei nostri cuori. Grazie per il vostro supporto». A scriverlo in un post sulla pagina Facebook di Casa Iozzia, annunciando la chiusura è lo stesso Lorenzo Iozzia.

«Era l’anno 2006 – ricorda – e avevo appena 29 anni. A quel tempo ero proprietario di un altro ristorante nel centro storico di Viterbo, rilevato a soli 26 anni. Quando mi venne presentata la struttura di Vitorchiano, ne restai folgorato, il luogo perfetto per far nascere un ristorante e una sala ricevimenti. E così fu, raccolsi la sfida con passione, tenacia e un pizzico di follia». «Abbiamo suddiviso gli spazi della location dando vita a 3 identità gastronomiche peculiari e forti: Villa San Michele Ricevimenti, Osteria Basilicò e Casa Iozzia nel 2017 - prosegue Lorenzo -. Arriva poi ‘la telefonata’, era il novembre del 2018: ”Salve volevamo invitarla a Parma alla conferenza stampa per la presentazione della Guida 2019. Era lei: la Stella Michelin. I nostri sacrifici, le nostre battaglie, le nostre passioni, erano state riconosciute a livello nazionale e internazionale. Poi però arrivò il Covid”.

«Metterò la mia esperienza e una rinnovata passione – conclude – in altri progetti, nulla andrà perduto. Ci vuole ora il coraggio di fermarsi, l’equilibrio per ritrovarsi e la tenacia per ricominciare».

