CIVITA CASTELLANA – Flaminia si aggiudica, in occasione di Cersaie, l’ADI Booth Award 2023 per il miglior stand presente in fiera. Giunto alla quarta edizione, il prestigioso premio, istituito dall’Associazione Disegno Industriale, seleziona ogni anno gli allestimenti più interessanti dal punto di vista dell’immagine, dell’esperienza e della trasmissione dei valori dei brand che partecipano al grande appuntamento bolognese.

«Un progetto rigoroso che si spoglia di qualsiasi ambientazione e styling per riportare il prodotto al ruolo di protagonista. Le dieci composizioni cromatiche coinvolgono il visitatore pur rimanendo uno spazio permeabile e aperto in dialogo con quello che succede attorno. L’accuratezza del progetto racconta di un brand affermato che continua a investire sulla ricerca e che non ha esitato nell’esporre un prodotto per disabili a ribadire che la qualità deve essere per tutti», così l’associazione italiana, istitutrice del premio e conosciuta nel mondo per il rinomato Compasso d’oro, definisce il progetto dello stand Flaminia voluto dall’art director dell’azienda Giulio Cappellini, in collaborazione con Leonardo Talarico. Cappellini ha ideato uno spazio strutturato come un villaggio da esplorare, puntando su un’esperienza immersiva. Le pareti dei box, rivestite in gres porcellanato grigio, così come il pavimento, sono un tributo alle architetture contemporanee del Sol Levante. Il progetto espositivo ruota attorno a una grande struttura centrale di vetro in cui sono ospitati bar e lounge e che funge da raccordo per i differenti spazi, definiti al loro interno da nuance che si armonizzano alle tonalità dei prodotti in mostra. «Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento che dimostra ancora una volta l’impegno e la volontà di Flaminia nell’esplorare il linguaggio del design. L’azienda è stata pioniera nell’intendere l’universo del bagno in chiave di progetto, coinvolgendo i grandi nomi del design, sperimentando il tema del colore applicato all’arredo bagno e investendo su concept espositivi che siano in grado di coinvolgere gli utenti, offrendo loro un’esperienza immersiva del brand», ha commentato Giulio Cappellini, art director di Flaminia.