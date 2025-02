Byd punta alla formazione dei giovani per sviluppare la mobilità elettrica. L’Istituto d’istruzione superiore ‘G. Ruffini’ di Imperia e la multinazionale tecnologica Byd (tra le prime case costruttrici al mondo per numero di vetture elettriche prodotte e commercializzate) hanno sottoscritto un accordo di collaborazione, “il primo in Italia, per sostenere ed investire nella formazione e nella crescita professionale dei giovani“.

Le due realtà condividono l’obiettivo di sostenere lo sviluppo della mobilità elettrica tramite nuove progettualità al servizio delle future generazioni di meccanici e professionisti di officina, che saranno così capaci di gestire al meglio i servizi e l’assistenza su queste nuove tecnologie.

Byd entra così in Italia nel settore dell’istruzione e formazione trovando ad Imperia, e in particolare al ‘Ruffini’, terreno fertile dove sperimentare per la prima volta questo tipo di collaborazione.

In particolare Byd fornirà all’Istituto ‘Ruffini’ attrezzature e formazione: due autovetture per le attività didattiche (una full electric e una con l’innovativa tecnologia DM-i), kit di attrezzi e sistemi software per la gestione delle tecnologie specifiche delle auto; corsi di formazione annuali, gratuiti, per i docenti dell’Istituto presso i propri centri di formazione, in Italia e all’estero. Questo investimento, in materiale e in formazione, permetterà una ricaduta significativa e concreta sul corso di studio permettendo agli studenti di approfondire le proprie competenze oltre che sugli attuali motori termici e ibridi, anche sugli sviluppi dei sistemi elettrici.