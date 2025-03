Domani, 13 marzo, Benedetta Bruzziches apre le porte dello Spaccio Aziendale, un luogo che restituisce centralità al processo creativo, rendendolo visibile, tangibile e accessibile. Situato all’interno della Bottega Bruzziches, il cuore produttivo del brand, lo Spaccio nasce per offrire un’esperienza che va oltre l’acquisto, permettendo di immergersi in una dimensione in cui il fare con le mani diventa un atto consapevole, carico di significato e valore.

Nel suo senso più profondo, lo spaccio è sempre stato un luogo di scambio, non solo di oggetti, ma di idee, di conoscenza, di esperienze. È qui che, storicamente, i saperi venivano distribuiti insieme ai beni, contribuendo a costruire un’eredità comune. Oggi, lo Spaccio Aziendale di Benedetta Bruzziches non è solo un punto vendita, ma un luogo in cui si "spaccia" cultura, in cui il gesto artigiano torna a essere protagonista e il pubblico può riconnettersi con il valore della manifattura, della materia e del tempo necessario a trasformarla in oggetto.

Entrare nello Spaccio significa accedere a una selezione esclusiva di pezzi d’archivio, campionari unici e creazioni speciali mai entrate in produzione, accompagnati dalle collezioni in corso. È un’opportunità per vedere e toccare borse che hanno attraversato passerelle e red carpet internazionali, e comprendere la cura e l’ingegno che ne stanno all’origine. Ma soprattutto, è un invito a osservare da vicino il processo che le ha generate, accedendo a una visione più profonda e consapevole del lavoro artigianale.

Lo Spaccio Aziendale è parte del più ampio progetto Bottega Bruzziches, un ecosistema di ricerca e sperimentazione, in cui la materia si evolve e si trasforma, in cui il design si intreccia con la capacità manifatturiera e il saper fare diventa qualcosa che si può vedere, comprendere, trasmettere. Aprire questo spazio significa condividere un'eredità di conoscenza e di metodo, permettendo a chi visita di entrare in contatto con un processo che non si esaurisce nel prodotto, ma vive nella sua stessa creazione.

L’inaugurazione dello Spaccio è un invito a riscoprire il potere delle mani e la bellezza della costruzione consapevole, a entrare nel cuore del brand e a farsi parte attiva di un racconto che lega creatività, manifattura e territorio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA