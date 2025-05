“Il provvedimento che è stato annunciato ieri è la più bella riedizione della Corazzata Potëmkin. Si può dire che è una ca**ta pazzesca? Per quale motivo gli italiani non comprano l’auto elettrica? Perché non c’è infrastruttura di ricarica. E noi cosa facciamo? Prendiamo dei soldi che il Pnrr aveva destinato all’infrastruttura di ricarica e li giriamo per fare incentivi per 39mila auto elettriche. Cioè per meno del 3% delle immatricolazioni in un anno. Ma di che diavolo stiamo parlando? Così vogliamo avvicinare gli italiani all’elettrico?”.

Sono le parole dello Special advisor per il mercato europeo di BYD, il colosso cinese di auto elettriche, durante la presentazione del modello Dolphin Surf al Foro Italico di Roma.Il responsabile per l’Europa del gruppo asiatico commenta così la decisione del governo italiano di spostare circa 600 milioni di euro dei fondi Pnrr dedicati alla costruzione di colonnine di ricarica sui bonus per l’acquisto di 39mila veicoli elettrici.

“C’era qualcuno che diceva “d’ora in poi gli incentivi saranno strutturali e a livello europeo. Ci stiamo prendendo in giro? La verità è che qui facciamo tanti discorsi sull’innovazione ma la realtà è che ci confrontiamo con linee guida e politiche totalmente inapplicabili. Totalmente il contrario di quello che va fatto per investire in transizione ecologica. Una bestialità. Non sapete come fare le colonnine di ricarica? Chiedetelo a noi di BYD. Siamo disposti a farle al costo senza guadagnare un euro. Dateci i soldi e ve le facciamo noi, invece di regalarli per 39mila auto” ha aggiunto Altavilla.