CIVITAVECCHIA – Pubblico in piedi, applausi e giudici di X Factor incantati da un’esibizione che ha lasciato senza parole. I Manifesto, ieri sera, nel corso dei BootCamp, hanno conquistato un posto nella squadra che Morgan porterà agli Home Visit per l’ultima scrematura in vista dei live che inizieranno a partire dal 26 ottobre, in diretta su Sky. Il gruppo formato dal civitavecchiese Alessandro Orfini e Valerio “Paco” Imperiale si è esibito sul palco portando la cover di “Black” dei Pearl Jam: una grande performance che ha sorpreso positivamente tutti facendo accedere i due giovani civitavecchiese alla fase successiva del contest.