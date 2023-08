RONCIGLIONE – Il rione Fontana grande con il cavallo Ninfa da Clodia conquista il Palio di San Bartolomeo, corse a vuoto. Secondo e terzo posto per Monumento e Madonna di Loreto con Silbomba e Zodiaca. A vincere la finale di consolazione e stato invece il rione San Severo con il cavallo Tuscania.

Oltre 450 anni di storia per una delle manifestazioni più rappresentative e importanti della Tuscia. Tantissimo il pubblico lungo il circuito e sugli spalti nel centro storico di Ronciglione. La peculiarità della corse a vuoto è che i cavalli corrono senza fantino, liberamente, sulla pista realizzata nelle strade di Ronciglione dove il cuore dei suoi abitanti galoppa in sella ai cavalli. Una commissione ufficiale di veterinari prima di ogni carriera visita scrupolosamente i cavalli e ne dichiara l’idoneità alla competizione mentre, a fine carriera, vengono effettuati i prelievi ematici per il test antidoping. La partenza è il momento clou delle corse a vuoto. Un vero e proprio rito. I cavalli partiti da piazza Principe di Piemonte arrivano arrivano poi in piazza della Nave per affrontare la curva del Gricio e salire lungo Montecavallo in fondo al quale ci sono i Chiappini, quattro rappresentanti per rione, che, aiutandosi a vicenda, fermano e trattengono i cavalli.