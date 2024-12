CANEPINA – Il prossimo 29 giugno, al teatro comunale di Canepina, il Centro Formazione e Produzione per lo spettacolo Accademia Danza Canto Recitazione di Viterbo presenterà lo spettacolo “Ninna Nanna”. Un evento unico, in cui personaggi dimenticati riprendono vita in un teatro fermo nel tempo.

Nello spettacolo, attori in fuga dai tormenti della guerra trovano rifugio tra le quinte abbandonate, dove il coraggio rinasce sotto i riflettori. In questo luogo magico e decadente, finzione e realtà si mescolano in un vortice di follia, dando vita a uno spettacolo coinvolgente e emozionante.

Ma forse è proprio questa folle mescolanza di realtà e finzione a essere la chiave per salvare un mondo in rovina. Dove la magia del palcoscenico si fonde con la vita stessa, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile e coinvolgente.

Non perdete l’occasione di assistere a questo straordinario spettacolo, che vi trasporterà in un mondo fatto di emozioni forti e di indimenticabili interpretazioni. L’Accademia Danza Canto Recitazione vi aspetta per una serata da ricordare al teatro Comunale “Momo Pesciaroli” di Canepina il 29 giugno 21.

