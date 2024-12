RONCIGLIONE - Scatta il countdown per il debutto di Leonardo Modanesi per l’ottava edizione del varietà di beneficenza “Insieme per un sorriso”. Quest’anno, lo spettacolo si intitola “Il viaggio della vita” e promette di toccare profondamente i cuori di tutti coloro che avranno il privilegio di assistervi.

Leonardo, regista e showman di questa magica serata, ha descritto la creazione di questo spettacolo come un riflesso del suo anno vissuto. Ha affrontato sfide e difficoltà, ma ha anche vissuto momenti di pura gioia che gli hanno dato la forza di guardare al futuro con occhi nuovi e consapevoli. Con passione e dedizione, ha trasformato le esperienze personali in un racconto che invita tutti a riflettere e a celebrare la bellezza della vita. Riguardo ad Alessandra Ceccarini, la coreografa e sua fidata collaboratrice, Leonardo dice con affetto: «Alessandra è un vero raggio di sole. La sua energia contagiosa e la sua passione per la danza illuminano ogni momento dello spettacolo, creando un’atmosfera magica che coinvolge tutti. Non è solo la mia spalla destra a livello artistico, ma anche una cara amica, con cui ho il privilegio di condividere questo viaggio. La nostra collaborazione, che continua per il secondo anno, è un legame speciale che rende ogni passo più leggero e ogni sfida più affrontabile. Grazie a lei e alle sue talentuose ragazze dell’Active Revolution ASD di Capranica, il nostro spettacolo prende vita con una grazia e una professionalità che lasciano il segno. Non potrei chiedere di meglio di avere Alessandra al mio fianco in questo percorso artistico». Come ogni anno, il programma non si limiterà solo alla danza e al canto: ci saranno anche divertenti sketch di cabaret che promettono di strappare sorrisi e risate, rendendo la serata ancora più coinvolgente e spensierata. La serata sarà arricchita dalla presenza di ospiti speciali, Kevin Peci e Francesca Lotà, che porteranno la loro unicità sul palco, mentre la giovane Chiara Trivelloni, con il suo talento, guiderà il pubblico attraverso il “Viaggio della Vita”, narrando storie che uniscono e rendono umani. L’evento si terrà l’8 novembre alle 21 presso il teatro Ettore Petrolini, un luogo che, da anni, diventa testimone di emozioni e solidarietà. I biglietti saranno disponibili anche al botteghino del teatro a partire dalle ore 20,30, per chi desidera immergersi in questa esperienza unica. Questo spettacolo è reso possibile grazie al sostegno del comune di Ronciglione, di Radici Onlus e delle attività commerciali locali, che credono nel potere della comunità e della condivisione. Inoltre, è importante sottolineare che una parte del ricavato andrà all’associazione Liberi di Volare di Caprarola, contribuendo così a una causa nobile e significativa. Infine, Leonardo ribadisce il suo motto: “Comunque vada sarà un successo!” Questa frase rappresenta non solo la sua filosofia di vita, ma anche l’atteggiamento positivo che desidera trasmettere a tutti coloro che partecipano a questo viaggio. Leonardo Modanesi e tutti i suoi collaboratori aspettano il pubblico con il cuore aperto, pronti a vivere insieme una serata indimenticabile.

