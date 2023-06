L’associazione culturale Pilastro, con il suo corteo storico e il gruppo sbandieratori e musici, desidera ringraziare pubblicamente il questore di Viterbo, Fausto Vinci, che si è adoperato e autorizzato a sfilare in totale sicurezza permettendoci di svolgere i festeggiamenti del 22° anniversario della fondazione dell’associazione.

«Grazie alla polizia di stato, ai carabinieri, alla guardia di finanza e alla polizia municipale che ci hanno accompagnato in tutta la manifestazione. Grazie alla sindaca. Grazie agli assessori e consiglieri che sono intervenuti. Grazie al prefetto di Viterbo e al vescovo Orazio Francesco che ci hanno fatto pervenire un messaggio augurale». Così l’associazione culturale Pilastro.

«Grazie alla superiora del monastero di santa Rosa suor Francesca e alle sorelle francescane alcantarine per la loro presenza - proseguono dall’associazione - . Grazie ai gruppi amici che sono intervenuti da orvieto, da grutti e da velletri. Grazie per il graditissimo ricordo che ci hanno voluto porgere: il comitato festeggiamenti Pilastro, il centro sociale polivalente e il gruppo sbandieratrici di Viterbo, ne siamo onorati. Grazie alla presidente Admo Paola Massarelli per il suo speciale legame con l’associazione Grazie a Renato Cerasa e alla sua band che ci hanno allietati tutta la serata. Grazie Viterbo per i pro e i contro».

«È stato uno spettacolo eccezionale a piazza del Plebiscito, hanno brillato 150 bandiere, tamburi e figuranti storici, perché noi, nonostante tutto, amiamo fortemente la nostra città e ne siamo orgogliosi», concludono dall’associazione.