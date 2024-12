CIVITAVECCHIA – Per il Natale cittadino scende in campo anche l’Unione musicale civitavecchiese con una serie di appuntamenti. Si parte oggi alle 18 presso la Sala della Musica di via Bramante con “Minuetti, filastrocche e tarantelle” con Emiliano Manna al pianoforte. Il 14 dicembre, invece, è la volta di “inCanto di Natale” con Max Petronilli e i suoi allievi che saranno alle 17 presso la chiesa di San Pio X. Sabato prossimo “Maschere. Volti e risvolti dell’animo umano” con Sofia Colaiacomo al pianoforte a partire dalle 18,30 presso la Sala della Musica. Domenica prossimo, invece, è la volta di “Kinky ensemble” alle18 presso la chiesa di San Giuseppe a Santa Marinella. Il 20 dicembre si esibirà la Banda musicale Puccini dalle 20,30 presso la Sala della Musica.

