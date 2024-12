BOLSENA - A Bolsena una mostra e un concerto in ricordo dell’artista Paolo Pezzato. A organizzarli, nell’ambito della rassegna “I linguaggi dell’arte”, l’associazione “Paolo Pezzato”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

L’esposizione di opere lignee dell’artista sarà inaugurata oggi, 30 giugno, alle 18,30, all’auditorium comunale, in piazza Matteotti. La mostra è un omaggio al genio creativo dell’artista Paolo Pezzato conosciuto e apprezzato per la sua personalissima tecnica di “pitto-scultura”. ’esposizione, a ingresso libero e visitabile fino al 7 luglio tutti i giorni dalle 18 alle 22,30, si compone di opere a carattere sacro e laico che uniscono fotografia, pittura, scultura, artigianato, con l’uso particolare del legno di pioppo su fondo nero. Il 3 luglio, dalle 21,30, piazza Matteotti farà da cornice a “Icaro, concerto tributo gratuito a Renato Zero.

Lo spettacolo riprende il nome del primo album dal vivo del cantautore romano pubblicato nel 1981. L’associazione “Paolo Pezzato” onlus nasce a Montefiascone il 13 aprile, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo dell’artista e portare avanti i suoi progetti legati all’arte e le sue iniziative a scopo benefico.

