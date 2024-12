CIVITAVECCHIA – Ed è di nuovo Sold Out al Teatro Taj Lucia, Polo culturale della Fondazione Bancale, dopo il grande successo della prima messa in scena di “Una casa di Pazzi” e la richiesta a gran voce del pubblico di una nuova data, in dodici ore è ancora sold out per la Compagnia Teatrale Excalibur. Una Casa di Pazzi è uno spettacolo di Roberto D’Alessandro, allievo del grande Gigi Proietti, attore e penna d’eccezione del teatro brillante italiano. In questo testo riesce a coniugare ad una comicità dirompente la bravura nel trattare argomenti importanti e difficili da trattare, problemi comuni che ognuno di noi si trova ad affrontare ogni giorno nella società in cui viviamo. Tradimento, disagio sociale ed economico, disagio mentale vengono messi in scena accompagnati da battute divertentissime e da un ritmo travolgente. Lo spettacolo è messo in scena con la bravura e la professionalità che li contraddistingue da anni dall’attore e regista Giuseppe Scoglio che interpreta Attanasio, marito innamorato della moglie Maria Alberta, la sempre più brava giovane attrice Alice Carlini.

Attanasio è un uomo stanco alle prese con il Fratello Remigio, uno splendido Alessandro Maffei, che interpreta un quarantenne con problemi mentali che mette alla dura prova il rapporto di coppia di Attanasio e Maria Alberta.

La situazione si complica ancora di più alla comparsa di Ginetta, giovane vedova che abita nello stesso palazzo della coppia e che contende Attanasio a Maria Alberta, Ginetta interpretata da una strepitosa Lara Paolillo.

La Compagnia Excalibur ormai da anni rappresenta una realtà importante nel tessuto culturale del territorio, l’impegno di Lara Paolillo e Giuseppe Scoglio, fondatori della Compagnia è quello di creare un percorso teatrale per bambini, ragazzi ed adulti (sono attivi corsi di Recitazione, Canto, Percorso Musical, Pianoforte, Lettura Interpretativa e Dizione) che consenta a tutti i partecipanti di migliorarsi, essere partecipi di un progetto comune e far parte della famiglia di Excalibur.

I corsi e gli spettacoli sono messi in scena presso il Teatro Taj Lucia, del Polo Culturale della Fondazione Bancale sotto la Direzione Artistica del regista, sceneggiatore e scrittore Pietro Giorgetti.

Giorgetti, che ha da poco dato alle stampe il suo nuovo libro “Requiem”, è autore di opere tra cui ricordiamo il Film “Messia”, il Film Mai Più Violate (film sulla violenza di genere, molto apprezzato dalla critica), è stato anche regista e sceneggiatore di “The Broken Circle”, serie vincitrice di due premi al Roma Web Fest, Festival Internazionale del Cinema Digitale.

La Compagnia Teatrale Excalibur vi aspetta al Teatro Taj lucia in via Isonzo 32 a Civitavecchia per i prossimi spettacoli del cartellone primaverile.

