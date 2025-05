SUTRI si prepara a vivere un fine settimana eccezionale, ricco di eventi che raccontano l’identità profonda e vibrante della comunità. Dal 23 al 25 maggio, il borgo si trasformerà in un palcoscenico diffuso dove cultura, fede, arte e tradizione si intrecciano in un’unica, grande festa. Un’intera città coinvolta, unita idealmente anche alla trasferta della nostra Pro Loco a Pietra Ligure. Un segno forte di un territorio vivo e orgoglioso delle sue radici. Sabato 24 maggio, alle ore 10:30, nella splendida cornice del Museo di Palazzo Doebbing, si terrà un evento di grande rilevanza culturale e spirituale: un convegno dedicato al ruolo di Sutri nei cammini religiosi, in vista dell’Anno Giubilare 2025. Il programma affronterà temi come “Giubileo tra storia e spiritualità”, “Pellegrinaggi e cammini religiosi”, “Turismo religioso e territorio”, e “Il significato profondo del mettersi in cammino”. Momento clou sarà la presentazione dello speciale annullo filatelico realizzato da Poste Italiane: un simbolo concreto e collezionabile che celebra l’identità storica e spirituale della città.

Dal 23 al 25 maggio torna il Festival della Colonna Sonora, diretto da Franco Eco. Quest’anno lo sguardo si posa sulle nuove generazioni: giovani compositori, artisti emergenti e gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Sutri saranno i veri protagonisti. Laboratori, incontri, proiezioni, attività di doppiaggio e montaggio: un viaggio emozionante nel cuore del rapporto tra musica e immagini, gratuito e aperto a tutti. Un’occasione unica per ascoltare il cinema e scoprire come la musica sa raccontare storie. Il 23 e 24 maggio, poi, il rombo dei motori e la passione per le due ruote invaderanno Sutri: il prato antistante l’anfiteatro ospiterà infatti il Motoraduno degli Etruschi Bikers, giunto alla sua sedicesima edizione. Un’occasione per vivere momenti di aggregazione, condivisione e divertimento, nel segno della libertà e dell’amore per la strada.

Nel frattempo, un pezzo del cuore sutrino sarà in trasferta a Pietra Ligure in Fiore, l’evento floreale più grande d’Europa. Il 24 e 25 maggio la nostra Pro Loco parteciperà con orgoglio all’ottava edizione della rassegna, realizzando tappeti artistici con fiori freschi ed essiccati assieme a maestri infioratori provenienti da tutta Europa. Un ponte ideale tra la nostra comunità e il panorama internazionale, a testimonianza del talento, della creatività e dell’impegno che ci rappresentano ovunque andiamo. «Questo weekend è la sintesi perfetta della nostra Sutri: spirituale, artistica, dinamica e unita. Vi invitiamo a partecipare numerosi, a vivere e condividere ogni evento, a diventare ambasciatori del nostro borgo e del suo immenso patrimonio umano e culturale. Sutri è viva. Sutri vi aspetta», conclude l’amministrazione.

