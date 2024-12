VITORCHIANO - Al via un fine settimana ricco di appuntamenti, tra cultura, tradizioni, divertimento, riflessione.

Il tutto grazie all’impegno delle associazioni locali che contribuiscono costantemente a rendere vivo e animato il paese, in collaborazione con l’amministrazione comunale, incrementando i momenti di socializzazione e rafforzando sempre più il senso di comunità e appartenenza.

Fino a domenica prossima “Oltre il blu. Viaggio tra stelle e pianeti” è un’opportunità per tutti, grandi e piccoli, di avvicinarsi alla conoscenza dell’universo e di navigare tra astri e pianeti. L’iniziativa propone la mostra di astrofotografia di Marco Meniero presso l’Auditorium di Sant’Agnese (inaugurata oggi, resterà aperta fino a domenica 14 con orario 9-19), incontri con le scuole, la conferenza “Una comunità alla scoperta del cielo” domani in sala consiliare (17) con il GrAG – Gruppo Astrofili Galileo Galilei di Tarquinia e lo “Star Party” nella stessa serata alle 21, presso il prato del monastero della Madonna di San Nicola, per osservare con la guida degli esperti del gruppo la Luna e gli astri (in caso di maltempo sarà annullato).

Sempre sabato 13 aprile, la Pro loco Vitorchiano organizza la “Cena di Primavera” presso l’ex albergo della Locanda Sant’Agnese, con menù a base di pesce e menù bambini con hamburger e patatine. Un’occasione per stare insieme e sostenere le attività dell’associazione per valorizzare e promuovere il paese e il territorio. Prenotazione obbligatoria ai seguenti numeri: 347 6624233 (Massimiliano) – 333 4048232 (Marinella). Domenica, inoltre, Vitorchiano ricorda la Beata Maria Gabriella dell’Unità con la tradizionale festa presso il Monastero delle Trappiste in località Pallone, dove è sepolta la religiosa di origine sarda beatificata nel 1983 da Papa Giovanni Paolo II. L’appuntamento è promosso dal gruppo spontaneo Beata Gabriella e inizia alle ore 10 con la messa concelebrata dal parroco Don Gualberto Pirri e accompagnata dai canti liturgici proposti dalle monache trappiste, alla presenza dei bambini della quarta elementare di catechismo.

Al termine della celebrazione, benedizione e distribuzione delle rose della Beata Gabriella, esibizione della Banda Musicale Fedeli di Vitorchiano con le majorette e aperitivo per tutti.

Per consentire la più ampia partecipazione alla messa sarà allestito un maxischermo nella Cappella della Beata Maria Gabriella, mentre l’audio sarà diffuso nel piazzale antistante.

Infine, nel pomeriggio di domenica a partire dalle ore 16, il comitato festeggiamenti San Michele Arcangelo organizza il Nutella Party nell’area verde di via degli Ulivi (località Sodarella), un pomeriggio all’insegna del divertimento per bambini e famiglie con animazione e giochi. Per ulteriori informazioni su tutti gli eventi ecco i contatti: infopoint@comune.vitorchiano.vt.it – 0761.373760.

