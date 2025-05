ONANO – Nei giorni di sabato 31 maggio e dome°nica 1 giugno, a Onano si potrà rivive la magica atmosfera del Rinascimento. Il programma delle manifestazioni, intitolato “La Nuova Primavera Onanese” è stato presentato recentemente dal neo sindaco Biribicchi, ed è orientato alla precisa volontà di mettere in campo nuove ricette finalizzate ad attirare in paese un turismo qualificato, orientato verso una platea di nicchia, ma soprattutto legato alla pubblicizzazione del suo prodotto principale “la lenticchia”. Un primo assaggio del nuovo corso, si era già avuto con la presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli, in occasione del 25 aprile. Il programma prevede l’arrivo in paese, nella terra che fu dello Stato Pontificio, direttamente dai possedimenti dei Conti Orsini, del corteo storico della Contea di Pitigliano, una cinquantina di figuranti sfileranno per le vie del centro storico, dando vita a sfide e duelli, esibizioni di musici e danzatori, si potrà ammirare la magia degli artisti di strada, un vero tuffo nel Rinascimento, per un evento mai visto prima.

A seguire la realizzazione di postazioni tematiche, con pannelli, fiori e decorazioni dei diversi periodi storici, dagli Etruschi al Medioevo, per tutto il centro storico, la via dell’arte e dei mestieri in via Epifania, una esposizione di pittura in piazza Roma.- E ancora punti di ristoro e degustazione dei prodotti e piatti tipici locali, tra cui quella che fu “la bistecca dei poveri” e che oggi è la lenticchia IGP di Onano, visite guidate nell’affascinante maniero del Palazzo Monaldeschi e dei cinque oratori campestri, che conservano, ancora oggi, importanti testimonianze pittoriche, come quella di Antonio da Viterbo detto il “Pastura”, allievo addirittura del Pinturicchio e ancora mercatini dell’artigianato creativo e dell’antiquariato, nella suggestiva cornice dell’antica dimora della nobile famiglia degli Sforza di Santa Fiora.

Le manifestazioni proseguiranno anche nel mese di giugno, luglio e agosto, con raduni di Auto d’Epoca, Motoraduni, manifestazioni a carattere religioso, la nuova Sagra della lenticchia, che dovrebbe riservare moltissimi cambiamenti.

Finalmente anche Onano avrà una manifestazione all’insegna del Trekking, e dell’agonismo come la nuova maratona “Camminaonano”, che dovrebbe riversare in paese moltissimi appassionati, la gara podistica e di Trekking si svilupperà nel regno della lenticchia, lungo le vie delle campagne che circondano l’antico borgo, proprio durante la caratteristica fioritura del pregiato legume.

Un ringraziamento sincero alla popolazione, alle associazioni locali, dalla Protezione Civile, alla Proloco ai componenti dell’amministrazione comunale e alla banda musicale, che con il loro impegno hanno consentito di realizzare l’ambizioso programma, che paradossalmente ha proseguito il primo cittadino, ci ha consentito anche un discreto risparmio rispetto al passato.

