SUTRI - «A quattro giorni dall'indimenticabile evento "Tuscia in Jazz for SLA" tenutosi a il 21 aprile scorso, desidero esprimere, in qualità di assessore alle Politiche sociali, la mia più sincera gratitudine al direttore artistico e caro amico Italo Leali. La giornata è stata un trionfo di musica e solidarietà, con la città di Sutri al centro di un'importante raccolta fondi a favore della ricerca sulla Sla. L'evento ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico proveniente da tutta la Regione e oltre, sottolineando l'importanza di sostenere la ricerca scientifica attraverso iniziative culturali». Lo afferma l’assessore comunale Antonio Tosi. «Il "Pasquetta Guitar Meeting Città di Sutri" - spiega - ha offerto una serie di concerti gratuiti, con donazioni facoltative . Tra gli artisti che si sono esibiti, ricordiamo il M Duo (Moreno Sorbelli e Miriana Bigi), Fabio Zeppetella e Dario Deidda con un omaggio a Django Reinhardt, e il duo Luca Casagrande e Sarah Jane Olog».

«L'impegno di Italo Leali, colpito dalla Sla nel 2022 - prosegue Tosi - è stato fondamentale nel trasformare il festival in una missione di solidarietà. Grazie alla sua dedizione e al supporto della comunità, sono stati raccolti più di tremila euro. Come amministrazione che abbiamo patrocinato l'evento ringraziamo gli sponsor e i volontari che hanno reso possibile questo evento, dimostrando che la musica può essere un potente strumento di sensibilizzazione e sostegno. Continuiamo a unire le nostre forze per combattere la SLA e sostenere la ricerca scientifica», coclude l’assessore alle Politiche sociali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA