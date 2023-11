TOLFA - Grande successo a Tolfa per l’evento: "Ma che soprano", il meraviglioso concerto che si è tenuto venerdì sera 3 novembre presso la Pinacoteca "Giuseppe Pierantozzi" all'interno del Palazzo Comunale.

I due eccezionali musicisti Gabriele Coen (sassofono soprano) e Francesco Poeti (chitarra) hanno letteralmente incantato tutto il pubblico.

La sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio ha commentato: "Il concerto è stato veramente favoloso.

In una pinacoteca per l'occasione arricchita di luci d'atmosfera, i due strumentisti Coen al sax e Poeti alla chitarra hanno condotto gli ascoltatori in un sublime viaggio musicale tra i grandi che hanno fatto del sax soprano uno strumento solistico e di grande intensità timbrica.

Da John Coltarne a Branford Marsalis, dai celebri standard jazz ai suoni orientali.

L'atmosfera calda e raccolta della pinacoteca Giuseppe Pierantozzi, realizzata durante il periodo Covid, offre sempre una splendida cornice confermandosi come ulteriore palco per spettacoli cameristici in un continuo connubio di arte visiva ed esperienziale".

