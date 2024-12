BASSANO ROMANO - L’Istituto per la storia della resistenza e dell’età contemporanea a Viterbo e nella Tuscia, in collaborazione con il comune di Bassano Romano e il Centro studi europei e internazionali, invita la cittadinanza a partecipare alla manifestazione La memoria di Mariano Buratti nella storia dell’antifascismo e della resistenza.

La manifestazione si terrà domani pomeriggio alle 18 alla Casa delle culture e dei popoli a Bassano Romano. All’iniziativa, presentata da Emanuele Maggi e Ugo Pierallini, sindaco e vice sindaco del comune di Bassano Romano, partecipa Maurizio Ridolfi, professore di Storia contemporanea all’Università della Tuscia e presidente di Istoreco. Nell’avviare le sue attività pubbliche a Viterbo e nella Tuscia, Istoreco muove dal paese natale di Mariano Buratti per eleggere l’educatore, il partigiano e il martire della Resistenza come proprio simbolo identitario. L’evento rappresenta un’occasione importante per rileggere l’eredità morale e culturale di Buratti nella prospettiva di collocare i temi dell’antifascismo e della democrazia nella storia della Repubblica e dell’integrazione europea. La manifestazione sarà arricchita dalla presenza del libro Mariano Buratti. Educatore, partigiano, medaglia d’oro al valore, scritto da Gerardo Severino ed Enrico Fuselli, i quali condivideranno i temi ed i risultati della loro ricerca, contribuendo a ridestare e tenere viva la memoria storica.

L’evento si rivolge a studenti e docenti, a tutti i cittadini che guardano con passione civile alla storia della nostra democrazia repubblicana.

