FIUMICINO - Ermenegildo Rossi, Medaglia d’oro al Valore Civile e protagonista del libro “Un eroe”, presentato nell’aula consiliare del Comune di Fiumicino, alla presenza del sindaco Mario Baccini, del presidente del Consiglio, Roberto Severini e dell’assessore alla cultura, Valentina Torresi. Il racconto narra dell’eroica impresa compiuta da Ermenegildo Rossi, capocabina Alitalia, il 24 aprile 2011 sul volo Parigi – Roma durante il quale Rossi ha salvato la vita ad una sua collega, presa in ostaggio da un uomo armato che tentava di dirottare l’aereo a Tripoli.

Un libro che narra di come Ermenegildo, nonostante il suo gesto eroico, sia stato insignito della Medaglia al Valore civile solo dopo 6 anni e nel silenzio più assoluto: «Un opera letteraria che nasce dal desiderio di trasferire alcuni valori condivisi. Molte volte una persona non sa di essere un eroe fino a che non si trova a dover affrontare situazioni che lo mettono di fronte al sentimento di responsabilità nei confronti del prossimo.

Ermenegildo è questa persona. – sottolinea il Sindaco, Mario Baccini durante il suo intervento – È singolare che sia stato considerato un eroe serie B e che la Medaglia D’oro al Valor civile gli sia stata consegnata nella totale indifferenza dopo molto tempo. Un eroe del nostro tempo, uno straordinario atto di mediazione e coraggio grazie al quale molte famiglie e molti figli hanno potuto continuare a vivere la loro vita».

Presenti all’evento, moderato da Danilo Guaiana, il presidente del consiglio di amministrazione di ENAV, Alessandra Bruni e Francesco Rocca Alfonsi, segretario nazionale UGL Trasporto Aereo.