CIVITAVECCHIA – Giovedì 12 dicembre alle ore 16.30 ci sarà l’inaugurazione della mostra della decima e ultima edizione di Cartoline Da Civitavecchia, il foto contest ideato da Port Mobility per promuovere la città, anche quest'anno ospitata negli spazi del Museo archeologico nazionale di Civitavecchia.

«In questa edizione – spiegano dal MANC - il tema è stato "Luce e ombra": un invito, pertanto, ad utilizzare con creatività luci e ombre per rappresentare le bellezze di Civitavecchia, più o meno nascoste. L’attinenza al tema, insieme alla qualità e all'originalità in sé degli scatti, è stata la bussola che ne ha guidato la selezione per il calendario, come sempre difficilissima».

Tra i protagonisti del calendario ci sono molti punti di interesse noti, tra cui il Pirgo, il porto, il Museo, la Marina, il centro storico di Civitavecchia e molto altro ancora. Tra questi, spiccano il suggestivo gioco di ombre nella foto dall’alto della Marina di Franco Di Claudio o gli inaspettati angoli del porto ritratti da Fabrizio Rocchetti e Simone Cervarelli, così come l'ombra delle cupole della Chiesa della Morte nella foto di Raffaele Ballirano.

Le 12 fotografie del nuovo calendario 2025 sono opera di: Franco Di Claudio, Fabrizio Rocchetti, Mariapia Statile, Tommaso Pellegrino, Massimo Galli, Raffaele Ballirano, Simone Lombi, Patrizia Tullio, Giuseppino Scotti, Roberto Diottasi, Simone Cervarelli e Giordano Cozzi.

Le fotografie resteranno esposte fino al prossimo 6 gennaio (incluso).

CARTOLINE DA CIVITAVECCHIA 2025: COME RICHIEDERE IL CALENDARIO

Come ogni anno chiunque lo desideri può quindi richiedere una o più copie del calendario in cambio di un contributo di solidarietà per un regalo di Natale semplicemente unico. Per richiedere o prenotare una o più copie del Calendario 2025, da muro e/o da tavolo, è possibile rivolgersi a:

Associazione Stelle Nascenti ODV: Referente: Marco Cecconello, Telefono: 3382776575 - e-mail: stelle_nascenti@libero.it - m.cecconello87@gmail.com - Pagina Facebook

Croce Rossa Italiana Civitavecchia: Referente Giuliana Ruggiero, Telefono: 076623382 - e-mail: civitavecchia@cri.it - Pagina Facebook - Sito web

La Casa di Cristina APS: Referente Antonella Olivetti, Telefono: 3899633619 - e-mail: associazionecasadicristina@gmail.com

©RIPRODUZIONE RISERVATA