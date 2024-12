S. MARINELLA – Si sta consumando l’ultima settimana della rassegna Vivi il Castello che offre appuntamenti culturali nel maniero di Santa Severa. Ieri, è stata la volta del Laboratorio per bambini a tema del film Gatta Cenerentola. Il laboratorio ha portato i bambini nel mondo delle emozioni, dei colori e dell’amicizia. E’ seguita la proiezione del film di animazione Gatta cenerentola. Questa sera invece sono di scena gli Estro plays Genesis Seconds out, una serata fantastica all’insegna della musica dei Genesis che continua ad emozionarci come se fosse la prima volta. Gli Estro sono una apprezzata Genesis Tribute Band con oltre 30 anni di esperienza. La band è composta da musicisti di varia estrazione culturale e professionale ma tutti accomunati dalla passione per la musica dei Genesis. La particolarità della band è il “dual-drumming” che ha caratterizzato i live dei Genesis dopo la dipartita di Peter Gabriel.

