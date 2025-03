VITORCHIANO - Tutto pronto per la prima edizione della “Pentolaccia vitorchianese”.

Domani (domenica 9 marzo), il paese si prepara a vivere un pomeriggio all'insegna del divertimento e della tradizione con la 1ª edizione della Pentolaccia vitorchianese.

L’evento, organizzato dall’associazione Carnevale e Cultura, è un appuntamento imperdibile per grandi e piccini che vogliono divertirsi insieme, in un’atmosfera di allegria e spensieratezza.

L’inizio della festa è fissato per le ore 15,30, presso l’area verde in Via delle Eriche, nella Località Paparano, una location perfetta per trascorrere una giornata all’aperto con amici e famiglia. Come da tradizione, la pentolaccia rappresenta un gioco divertente e coinvolgente, che saprà conquistare i partecipanti con emozioni e risate.

Per partecipare o ricevere maggiori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori ai numeri 328.7089009 e 331.7441159. «Non mancate a questo evento che promette di regalare momenti di pura gioia e spensieratezza», fanno sapere gli organizzatori.

