SUTRI si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell'estate: la Notte bianca, in programma per il prossimo 3 agosto. L'intera cittadina è in fermento per questa straordinaria manifestazione che promette di regalare emozioni uniche a residenti e turisti. Le strade del suggestivo borgo si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto dove si esibiranno artisti di talento, musicisti e performer di ogni genere. La serata sarà all'insegna del divertimento e della spensieratezza, con eventi e spettacoli che coinvolgeranno grandi e piccini, fino alle prime luci dell'alba. «La Notte bianca di Sutri - spiega il sindaco Matteo Amori - è un'occasione straordinaria per celebrare la bellezza della nostra città e per condividere momenti di gioia e allegria insieme. Vi invito tutti a partecipare a questa festa unica che renderà la nostra città ancora più speciale». Non mancheranno punti ristoro con prelibatezze locali, bancarelle di artigianato e tanto intrattenimento per tutti i gusti. Sarà un'esperienza indimenticabile che unirà le persone in un abbraccio di cultura, musica e divertimento fuori orario.

La Notte bianca di Sutri promette di regalare a grandi e piccini una parentesi di magia e spensieratezza, un'opportunità per lasciarsi trasportare dall'atmosfera unica di una notte speciale.

Non resta che segnare in agenda questa data e prepararsi a vivere un'indimenticabile notte di festa e allegria nel cuore di Sutri.

