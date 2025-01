Tutto pronto per “La Befana Tricolore”, l’appuntamento in programma lunedì 6 gennaio, dalle ore 11, al CineTuscia Village di Vitorchiano, promosso dal gruppo ECR con il coinvolgimento delle realtà locali di Fratelli d’Italia Viterbo e tante associazioni. L’evento è pensato per diffondere i principi e i valori dell’Europa attraverso un momento di festa dedicato ai più piccoli e alle famiglie.

Un appuntamento di inclusione, gioia e solidarietà dove ci si potrà immergere nell’incantevole mondo Disney con la proiezione dell’ultimo capolavoro: “Mufasa”. Ma c’è di più: in linea con lo spirito che caratterizza ECR, la “Befana Tricolore” rappresenta anche un momento di attenzione e generosità verso chi ne ha più bisogno: al CineTuscia Village sarà infatti allestito un banchetto per la raccolta di giocattoli nuovi, che saranno donati a realtà benefiche del territorio per regalare un sorriso. “Un gesto di inclusione sociale, in linea con i valori dell’Unione Europea, dove ogni partecipante avrà la possibilità di fare la propria parte per una causa nobile”, spiega la vice presidente del Parlamento europeo ed eurodeputata del gruppo ECR, Conservatori e Riformisti europei, Antonella Sberna, promotrice dell’evento, che sottolinea come siano state coinvolte “realtà sociali e associative del territorio”.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma è richiesta la prenotazione dei biglietti, in modo da garantire a tutti i partecipanti un posto nella sala del CineTuscia Village. Per tutte le informazioni sui ticket omaggio è possibile contattare i numeri: 328 3061084 (Matteo), 324 8630477 (Chiara).