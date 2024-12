CIVITAVECCHIA – Tutto pronto per il Festival di cultura giapponese. Il 19 e 20 ottobre, la Cittadella della Musica ospiterà l’evento ricco di manifestazioni artistiche, culturali e tradizionali, volto a rafforzare il legame storico tra Civitavecchia e il Giappone.

Quest’anno, il festival è impreziosito dalla visita di una delegazione giapponese composta da 52 membri, tra cui un discendente diretto del famoso samurai Hasekura Tsunenaga, protagonista del viaggio che legò la città al Giappone nel XVII secolo.

Maura Barbani, tra gli organizzatori del festival, ha espresso soddisfazione per il programma di quest'anno, che include concerti, dimostrazioni di arti marziali e mostre di bonsai, sumie e kintsugi. «Questo evento è rivolto in particolare ai giovani, con il concerto di musica Anime e le mostre organizzate dal Forte! Festival, che includono fumetti e giochi da tavolo», ha spiegato Barbani.

Il programma prevede una cerimonia di apertura alle 15:00 del 19 ottobre con la Banda Puccini e, a seguire, dimostrazioni di kintsugi, giochi da tavolo e un concerto del Liceo Musicale "Galilei". A concludere la giornata, alle 19:00, un concerto di Anime con gli Ziguli.

Il 20 ottobre, la Banda Ponchielli aprirà la giornata, seguita da dimostrazioni di sumie e kendgio. Nel pomeriggio, l’evento vedrà momenti dedicati allo shodo e alla narrativa giapponese con “Il viaggio di Hasekura”, prima di concludersi con un concerto di taiko alle 19:00.

Questa edizione è stata organizzata dall’associazione Forte! Festival in collaborazione con comune di Civitavecchia, Fondazione Cariciv e Ambasciata del Giappone.

Il sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, ha sottolineato l'importanza del legame culturale con il Giappone: «Questi eventi ci permettono di mantenere vivo un cordone ombelicale che ci lega a una narrazione storica che va oltre la nostra città». Ha inoltre ricordato che la delegazione giapponese non solo onorerà il gemellaggio culturale, ma esplorerà anche nuove opportunità commerciali tra i due Paesi. Grande soddisfazione anche per l’assessore alla Cultura Stefania Tinti e per il presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco che ha promesso che sarà sempre vicina a iniziative come questa che fanno crescere la città.

Il Festival di Cultura Giapponese è completamente gratuito e aperto a tutti, un’occasione imperdibile per immergersi nelle tradizioni e nella modernità del Giappone.