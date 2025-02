RONCIGLIONE - Ai nastri di partenza lo storico Carnevale di Ronciglione: la Pro loco e l’intera cittadinanza sono ormai al lavoro da mesi per la preparazione di carri allegorici e costumi inediti che sfileranno per il centro storico rinascimentale della cittadina che nel 2023 si è aggiudicata il titolo Borgo dei Borghi.

Una kermesse che negli ultimi anni ha conosciuto uno sviluppo considerevole in termini di qualità, estro e presenza di pubblico che arriva da tutta Italia per assistere a questo spettacolo itinerante.

Anche quest’anno ci aspettano tre grandiose domeniche dedicate al Corso di Gala: 16, 23 febbraio e 2 marzo e tutti gli altri eventi che si svolgeranno nelle giornate della settimana grassa. Dal giovedì e martedì dei bambini e delle maschere estemporanee basate sulla creatività e simpatia, al lunedì dei Nasi Rossi con la loro classica e tanto attesa “carica” per distribuire succulenti rigatoni al ragù “custoditi” in simpatici pitali da notte. Non perdetevi, inoltre, il Sabato grasso con la Soap Box Race, la “corsa delle carrozzette” senza motore che trasformeranno il centro storico in un autodromo sui generis per divertire pubblico e non solo con strambi e strampalati piloti e copiloti in perfetto stile goliardico carnevalesco. A seguire il Carnevale Jotto con polenta, fagioli e porchetta il tutto accompagnato dalla musica della band i Sughi Sciapy in piazza della Nave.

Nelle mattinate delle domeniche non mancheranno artisti di strada, street band e street food, mentre ad aprire le sfilate saranno la Banda Cittadina e gli attesissimi Ussari in sella dei loro destrieri per affascinare turisti e ronciglionesi con la loro storica parata. Si finirà il martedì grasso con il saluto triste e nostalgico a Carnevale al quale verrà dedicato un corteo funebre degno di un re: il pupazzo di cartapesta sarà accompagnato alla sua colorata mongolfiera per spiccare il volo e lasciare in piazza un velo di malinconia e la speranza che presto ritorni.

Il paese sarà vestito a festa per circa un mese con le classiche bandierine colorate, immancabili, luminarie, bandiere classiche con il logo ufficiale del Carnevale e i grandiosi “mascheroni” sulle facciate: vere e proprie opere d’arte realizzate dall’artista ronciglionese Stefano Cianti e il cui numero è andato aumentando nel corso degli anni. Quest'anno ce ne saranno altri sei nuovi al quale il maestro Cianti ha lavorato con passione e amore per il paese. I “mascheroni” richiamano una vecchia tradizione ronciglionese che si era andata perdendo e che la Pro loco in questi anni ha voluto fortemente riprendere.

Altre due novità di questa edizione: le t-shirt ufficiali del Carnevale e la realizzazione di uno spettacolo teatrale per bambini che si terrà durante la settimana grassa.

Ronciglione è ormai quasi pronta per l’evento più inclusivo e atteso dell'anno.