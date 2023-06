GRADOLI - Si svolgerà sabato prossimo la prima edizione di “DiVino in Gusto”, evento dedicato all’enologia biologia, biodinamica e alla gastronomia.

Sarà un fine settimana all’insegna del buon bere, quando per le vie del centro storico del paese, sovrastato dall’imponente palazzo Farnese, ventisei cantine locali e non presenteranno i loro prodotti in una cornice suggestiva, come quella di piazza Palombini (ex piazza D’Alto). La manifestazione è organizzata dalla Pro loco in collaborazione con il Fai e il Comune. L’evento inaugurale si terrà sabato 1° luglio alle ore 18 alla presenza delle autorità locali, provinciali e regionali, delegati del Fsi e del Biodistretto Lago di Bolsena, nella sala ducale del palazzo cinquecentesco.