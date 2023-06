GRADOLI - Anche Gradoli, come molti altri paesi della Tuscia viterbese è pronta a vestirsi di fiori e colori..

Si svolgerà infatti il 17 e il 18 giugno la tradizione “Infiorata” di Gradoli.

Due giorni di grande festa per tutti i resident, ma anche per i turisti, in cui l'isola Bisentina si vestirà di fiori e gradevoli profumi.

La manifestazione sarà accompagnata da una degustazione di bontà e tanti prodotti tipici della tradizione della Tuscia.

Per tutte le informazioni e per prenotare il biglietto è possibile visitare il sito interner https://www.isolabisentina.org/.