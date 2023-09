ORTE - «”Tutto in una notte” è stata pensata ed organizzata come una vera e propria festa di quartiere per animare Orte Scalo, trasformando le sue principali vie e piazze in luoghi partecipati». Lo afferma l’assessore comunale allo Sviluppo economico e alle Politiche sociali Ida Maria Stella Fuselli, parlando dell’iniziativa che si svolgerà nella frazione di Orte, sabato 30 settembre, dalle 18, tra corso Garibaldi, piazza 29 agosto 1943 e piazza padre Geremia da Subiaco, per una serata che unisce la magia degli spettacoli, l’eccellenza dei vini dei territori del fiume Tevere e la prelibatezza dei prodotti locali, la bellezza delle fontane d’acqua danzanti, la magia della musica e il piacere della letteratura. «È un’occasione per stare insieme e vivere appieno Orte Scalo – prosegue l’assessore Ida Maria Stella Fuselli -. La manifestazione sarà occasione d’incontro, di scambio e crescita, rafforzando il senso di appartenenza dei cittadini a questo luogo e di coesione sociale. Orte Scalo è sì un importante nodo ferroviario, che vede passare ogni giorno migliaia di pendolari, ma è anche e soprattutto una località dove soggiornare e divertirsi. Questo appuntamento d’inizio autunno ne vuole essere una dimostrazione». Artisti di strada, truccabimbi, concerti, spettacoli, incontri con gli autori e la rassegna enogastronomica “Tevere fiume di vino” caratterizzano il programma di “Tutto per una notte”, che vede la collaborazione del Comitato festeggiamenti Orte Scalo classe 1983 e che ha il patrocinio del Centro Sviluppo Orte.

