Anteprima con guest star per la 17esima edizione del Festival del Volontariato, che si svolgerà dal 24 al 26 maggio a Viterbo.

Ieri, in un'affollata sala d'Ercole, a sottolineare l'importanza della kermesse è arrivata Annalisa Minetti. La cantante e atleta paralimpica, in occasione dell'evento organizzato e promosso da Asd Sorrisi che nuotano Eta Beta, ha presentato il suo nuovo brano 'Diversamente pazzesca', prodotto da Roberto Panfili. «Molti di noi - ha dichiarato la Minetti - sono diversamente pazzeschi. La società ci divide in tante categorie e noi siamo in quella dei disabili. Ma tutti noi abbiamo delle abilità, emozionarci è abilità». E alla luce della sua tenacia, che l'ha portata - nonostante la malattia che l'ha resa prima ipovedente poi privata della vista - a sfilare sulle passerelle di moda, a cimentarsi nella corsa a livello agonistico, ha esortato i ragazzi speciali presenti in aula. «Non credo esistano limiti, attraverso la volontà possiamo diventare tutti specialmente abili. Perché ossessionarsi con la normalità quando si può essere diversamente pazzeschi?». A darle il benvenuto a Viterbo, la sindaca Chiara Frontini, il presidente della Provincia Alessandro Romoli, l'assessore alle Politiche sociali Patrizia Notaristefano, Raimondo Raimondi presidente della Consulta del volontariato che ha organizzato il festival e i vertici delle associazioni aderenti alla Consulta. «Un appuntamento, quello del Festival, a cui teniamo tantissimo. Tra l'altro è la prima iniziativa con cui si cimenta la nuova consulta, che ha dedicato questa edizione ai giovani», ha sottolineato la prima cittadina. Ricordando poi che la 3 giorni di eventi arriva «in un momento in cui l'amministrazione sta lavorando al piano per l'abbattimento delle barriere». Il presidente dell'ente di via Saffi Romoli ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa che ricade non solo su Viterbo ma sull'intera provincia perché «nel tema del volontariato, del dare se stessi donando il proprio tempo libero, c'è la cultura della reciprocità». Ha quindi rivolto il suo saluto ad Annalisa Minetti «la cui presenza ci permette di suggellare il tema del volontariato». Presenza su cui si è soffermata anche l'assessora Notaristefano: «Sottolinea l'importanza dell'apertura del festival che si presenta pieno di sorprese, che proseguiranno anche dopo il 26 maggio. La Minetti è l'emblema di cosa significa impegnarsi e superare tantissimi ostacoli». Spazio poi al ritmo del nuovo brano della cantante, accolto con un grande applauso da tutti i presenti.