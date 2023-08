BOLSENA, con il centro storico, il lago e il territorio, si svela ai suoi visitatori. Lo farà con due visite guidate organizzate dalla Pro loco Bolsena, sabato 26 agosto, dal titolo “Bolsena, un delizioso eden” e “Bolsena in notturna”. Per “Bolsena, un delizioso eden”, la guida turistica Annalisa Parrano accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle meraviglie ambientali della cittadina e del lago vulcanico più graNde d’Europa, custodi di preziose testimonianze storico-artistiche. Con “Bolsena in notturna”, la guida turistica Paolo Bellini propone un itinerario lungo le pendici delle colline che quasi nascondono il centro abitato.

Al termine della visita è prevista la possibilità, non compresa nella quota di partecipazione, di cenare in un locale sul lungolago. È consigliato indossare abiti comodi, scarpe da ginnastica o trekking e portare una luce frontale per la visione notturna. Luogo di ritrovo per entrambi le visite guidate è piazza Giacomo Matteotti, di fronte all’ufficio turistico comunale: per “Bolsena, un delizioso eden” alle 10,30, per “Bolsena in notturna”, alle 18.

