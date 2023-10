TUSCANIA - In occasione della 15° sagra della cioccolata a squajo, l'ufficio turistico, con il patrocinio del Comune e in compartecipazione della pro loco, ha organizzato per due visite guidate per conoscere alcuni dei tesori storici e archeologici della città anche nella giornata di domani. Un weekend tra storia e gusto: ieri si è svolta la visita guidata alla chiesa di S. Agostino con il chiostro e le altre meraviglie del centro storico. Oggi, invece, è in programma la visita guidata alla Necropoli di Madonna dell'olivo con la Grotta della regina e il Museo archeologico nazionale etrusco. La visita inizia alle 15,30. La tariffa è di 13 euro l'una, comprende la visita guidata e il voucher per l'acquisto della cioccolata. L'appuntamento è presso l'ufficio turistico. In caso di mancato raggiungimento di 15 partecipanti il costo potrebbe subire variazioni.