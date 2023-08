A GRAFFIGNANO torna la tradizionale sagra della lumaca. La degustazione di gustosissime lumache cucinate secondo le antiche ricette tipiche dell’alta Tuscia e non solo, è accompagnata da ottimi vini del comprensorio la Strada dei Vini dell’Alta Tuscia. La manifestazione giunge alla ventiseiesima edizione ed è conosciutissima anche fuori i confini della provincia viterbese: inizierà stasera e proseguirà tutti i giorni fino al 15 agosto. Oltre alle lumache cucinate in tutte le salse, il menù prevede carni alla brace, lombrichelli all’aglione, dolci e tanto altro. Le serate saranno accompagnate da musica e balli di gruppo. L’apertura dello stand gastronomico è fissata alle 19,30. Sabato e domenica, inoltre, l’associazione “Le Filo Sofìe” curerà “A Lume di Lumaca“: il borgo e il castello si illumineranno con diecimila fiammelle tremule, creando uno spettacolo davvero suggestivo. Per informazioni ecco i contatti 327.8540242, lumacagraffignano@libero.it.