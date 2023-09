TOLFA - "Tutte le parti del mondo": questo il titolo dell'ultimo libro del noto scrittore Franco Limardi (edito da Limardi) che sarà presentato oggi pomeriggio, a partire dalle 18, presso il Polo Culturale di Tolfa, praticamente un piacevole “fuori programma” del "Tolfa Gialli&Noir". Franco Limardi è uno scrittore che è ormai un abituè di questo riuscito festival letterario di Tolfa che è divenuto negli anni uno dei più prestigiosi concorsi di questo genere letterario nel panorama italiano. Moderatore dell’incontro il medico, scrittore, regista e one man show Gino Saladini. "La presentazione del mio nuovo romanzo “Tutte le parti del mondo” a Tolfa per me è motivo di grande piacere e orgoglio – spiega lo scrittore Franco Limardi - da anni partecipo al Festival Tolfa Gialli e Noir in qualità di giurato e ormai mi considero parte di una splendida famiglia composta da Gino Saladini, Maluè Felici e tutti i generosi amici che lavorano al Festival e per l’Associazione Chirone. Il loro invito a presentare il mio romanzo a Tolfa mi lusinga e onora considerando come in questi anni il festival abbia visto come ospiti tanti celebri autori italiani”. Il libro di Franco Limardi parte dal 2002, quando cioè il mondo è ancora scosso dagli attentati dell'11 settembre del 2001 e gli U.S.A. hanno condotto una guerra contro il regime dei Talebani in Afghanistan e poi contro l’Iraq guidato dal dittatore Saddam Hussein. La C.I.A. intraprese in quel periodo una operazione segreta a livello internazionale, ossia una serie di rapimenti mirati e clandestini di persone ritenute vicine o facenti parte di organizzazioni terroristiche per ottenere informazioni onde evitare nuovi attentati e scardinare le organizzazioni stesse. I rapiti vennero condotti in altri Paesi e interrogati utilizzando il metodo della tortura. “Tutte le parti del mondo” racconta una di queste vicende, tra Roma e Algeri, una storia che coinvolge donne e uomini diversi per origini, età, esperienze di vita, ma uniti tra loro da trame di potere, da ideali traditi o da sentimenti d’amore che tentano di resistere alla violenza della Storia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA