MONTEFIASCONE - Una domenica di festa sul colle falisco, in occasione della Festa Sociale dell’Associazione Solidarietà Falisca.

«Sempre bello condividere questa giornata con tutti i soci e le loro famiglie» commenta la sindaca Giulia De Santis.

Ringrazio la presidente e tutto in consiglio direttivo per l’invito. La Solidarietà Falisca - spiega la prima cittadina - è una realtà fondamentale per il nostro Paese, un’associazione che attraverso il volontariato è sempre al servizio di tutti, cittadini, altre associazioni e istituzioni e che non bussa mai alla porta per chiedere qualcosa ma, al contrario, è sempre pronta a dare, ogni qual volta è chiamata in causa. Ed in questi casi - prosegue De Santis - le istituzioni hanno il dovere di poter ricambiare nelle modalità opportune ascoltando le necessità e le difficoltà che realtà come questa incontrano e, laddove possibile, intervenire a sostegno. Grazie per quello quotidianamente fate per Montefiascone», conclude De Santis.

©RIPRODUZIONE RISERVATA