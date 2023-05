SORIANO NEL CIMINO - La promozione turistica del territorio attraverso le narrazioni cinematografiche che lo identificano e lo rendono unico in un progetto realizzato dalla DMO, “Tuscia Terra di Cinema”, nell’ambito del bando sulle nuove destinazioni turistiche della Regione Lazio.

L’obiettivo di costruire un’offerta integrata in un territorio – quello della provincia di Viterbo, della Maremma laziale e della Valle del Tevere – che come pochi altri in Italia ha fatto da sfondo a grandi produzioni cinematografiche nazionali e internazionali dagli inizi del secolo scorso ai giorni nostri.

Alla presentazione, che si svolgerà domani alle 11 in Comune, saranno presenti i promotori e i rappresentanti dei Comuni coinvolti e dei partner di progetto: Roberto Camilli, sindaco di Soriano nel Cimino; Sandro Pappalardo, consigliere d’amministrazione dell’Agenzia Nazionale del Turismo Enit; Antonella Felicioni, responsabile dell’archivio fotografico e iconografico della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale di Roma; Andrea Belli, presidente Ance Viterbo; Rachele Chiani, assessore alla cultura e alla promozione turistica del Comune di Soriano le Cinema; Mauro Morucci, direttore organizzativo del Tuscia Film Fest e DM dell’Associazione Tuscia Terra di Cinema Ets.

Tuscia, la terra del cinema è un progetto organizzato e promosso dalla DMO Tuscia Terra di Cinema con il contributo della Regione Lazio e in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale di Roma e il Tuscia Film Fest e con il patrocinio dell’Agenzia Nazionale del Turismo – Enit.