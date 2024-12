RONCIGLIONE – Al via giovedì prossimo i quattro giorni di Tuscia in Jazz for Sla, con grandi nomi del genere in cartellone. Alle 21 nella Chiesa di San Sebastiano il concerto di Enrico Pieranunzi e Rosario Giuliani con il loro omaggio a Duke Ellington, vero gigante della musica del XX secolo, le cui geniali composizioni si collocano nel panorama dell’arte pura e senza tempo, al di là di generi ed etichette. Dopo due decenni di splendida collaborazione nei contesti più diversi, Pieranunzi e Giuliani si sono finalmente ritrovati in studio per un progetto tutto loro: “Duke’s Dream” . Le raffinate e originalissime interpretazioni attraverso le quali Pieranunzi e Giuliani propongono le composizioni del “Duca” esprimono al meglio quella comune visione della musica che da tempo ha fatto di loro due protagonisti assoluti della scena jazzistica internazionale. Enrico Pieranunzi nasce a Roma nel 1949. Pianista, compositore, arrangiatore, ha registrato più di 70 CD a suo nome spaziando dal piano solo al trio, dal duo al quintetto e collaborando, in concerto o in studio d’incisione, con Chet Baker, Lee Konitz, Paul Motian, Charlie Haden, Chris Potter, Marc Johnson, Joey Baron. Pluripremiato come miglior musicista italiano nel “Top Jazz”, annualmente indetto dalla rivista “Musica Jazz” (1989, 2003, 2008) e come miglior musicista europeo (Django d’Or, 1997), Pieranunzi ha portato la sua musica sui palcoscenici di tutto il mondo esibendosi nei più importanti festival internazionali, da Montreal a Copenaghen, da Berlino e Madrid a Tokyo, da Rio de Janeiro a Pechino. Rosario Giuliani, diplomato in Sassofono al Conservatorio di Musica “L. Refice” di Frosinone con il massimo dei voti, nel 1996 è vincitore del Premio Massimo Urbani e l’anno seguente dello Europe Jazz Contest, assegnatogli in Belgio come miglior solista e al suo quartetto come miglior gruppo: nel 2000 si aggiudica il “Top Jazz” nella categoria nuovi talenti e nel 2010 come miglior sassofonista dell’anno, risultando primo nel referendum annuale indetto della rivista “Musica Jazz”. Inoltre vince nel 2010 e nel 2013 i Jazz It Awards come miglior sax alto.

Venerdì 8 dicembre sarà il turno di Paolo Recchia in duo con Jordan Corda alle 18 alla Chiesa di San Sebastiano. Il suo esordio discografico è del 2008 con “Introducing Paolo Recchia” in featuring con Dado Moroni e nel 2011 il nuovo “Ari’s Desire” con ospite il grande trombettista Alex Sipiagin, entrambi per la Via Veneto Jazz distribuzione Emi Music. Tuscia in Jazz for Sla prosegue il 9 e 10 dicembre con tanti concerti tra gli ospiti Rita Marcotulli con il suo concerto in piano solo. L’ingresso a tutti i concerti è gratuito e chi vuole può donare a favore della ricerca e del Centro Clinico Nemo del Policlinico Gemelli di Roma, eccellenza italiana per la Sla.