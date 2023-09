Tra il 21 e il 24 settembre si terrà il primo Tuscania Irish Fleadh, un festival di musica tradizionale irlandese che prevede la partecipazione di diversi tutor di altissimo livello internazionale provenienti da Irlanda, Regno Unito e Italia che verranno ad insegnare nei diversi workshop ad esibirsi in concerti, danze e session improvvisate. «L’idea è quella di riproporre le atmosfere dei veri fleadh irlandesi, tra session, corsi di musica e concerti- dichiarano le organizzatrici Lucrezia Testa Iannilli e Francesca Romana Fabris- e proporre la stessa formula nel Comune di Tuscania, con il suo centro storico pieno di suggestioni storiche artistiche, da girare a piedi in un’atmosfera fuori dal tempo e dentro la magia della musica». Dal venerdì alla domenica, sono previste in contemporanea diverse live session di musica tradizionale irlandese in molti locali, ristoranti e bar del paese e, tra sabato e domenica, concerti gratuiti nella splendida cornice dell’anfiteatro del parco Torre di Lavello. Inoltre sfileranno i pipers, i suonatori di cornamusa, che marceranno con il loro classico e inconfondibile ritmo per le strade del borgo. «Siamo felici di aver dato il nostro supporto a quella che sarà una festa per tutta la comunità – commenta il sindaco Fabio Bartolacci -. Il Tuscania Irish Fleadh, con il suo carattere popolare, si integra perfettamente con il contesto della nostra città ed è un’occasione per sperimentare un evento che, nelle nostre intenzioni, nei prossimi anni può crescere ulteriormente e confermarsi come un appuntamento fisso».