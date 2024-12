BASSANO ROMANO in Rete è lieta di presentarsi alla comunità bassanese e non solo e annunciare una serie di eventi imperdibili che si terranno il prossimo fine settimana, il 25 e 26 maggio, nel cuore di Bassano Romano. L’iniziativa, volta a promuovere la cultura e l’intrattenimento locale, prevede un programma ricco di attività per tutte le età.

La rete di imprese di Bassano Romano si è costituita grazie alla partecipazione ad un bando della Regione Lazio da parte del Comune di Bassano Romano.

Sabato 25 maggio l’omaggio a Franco Califano: la giornata di sabato sarà dedicata al celebre cantautore italiano, con una serie di performance musicali e tributi che avranno luogo al parco pubblico “M. Cenciarini” a partire dalle 21. Alberto Laurenti, Nadia Natali, con la partecipazione straordinaria di Maurizio Mattioli, presentano lo spettacolo “ In un tempo piccolo” canzoni, storie e poesie del grande Maestro Franco Califano. Partecipare sarà un’occasione unica per rivivere le emozioni delle sue più grandi canzoni e celebrare la sua eredità artistica a poco più di dieci anni dalla sua scomparsa.

Domenica 26 maggio il tributo a Vasco Rossi con la band Asilo Republic: a partire dalle 21 presso il parco pubblico “M. Cenciarini”, Bassano Romano in Rete è lieta di ospitare il tributo a Vasco Rossi, una delle icone più amate del rock italiano, interpretato dalla band Asilo Republic. Questo evento promette di far rivivere l’energia e l’entusiasmo dei concerti del Blasco nazionale, offrendo un’esperienza indimenticabile per tutti i fan. Entrambi gli eventi sono aperti al pubblico e gratuiti, un’occasione perfetta per godere di buona musica e momenti di convivialità in uno dei borghi più affascinanti della nostra regione.

Per ulteriori informazioni sugli eventi e altre iniziative future, visitate la nostra pagina Facebook ufficiale “Bassano Romano in Rete”. «Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme la cultura e la musica italiana», fanno sapere gli organizzatori.

