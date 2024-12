SANTA MARINELLA - La Biblioteca Comunale ha organizzato per oggi la presentazione del libro “Tredicesima strada. New York, gli anni ’80, la coppia”.

Si tratta di un memoire scritto da Luciana Capretti e Stefano Trincia, sbarcati nella Grande Mela con i sogni e la curiosità di due giovani ragazzi, innamorati dell’amore e dell’America.

L’autrice sarà intervistata da Giovanna Caratelli e Cristina Marolda, questa sera alle 19 presso la Casina Trincia. La biblioteca ricorda inoltre gli spettacolari laboratori per famiglie “Scienziati in Biblioteca” con l’Aspirainsetti, per scoprire il mondo degli insetti e costruire uno strumento per osservarli, mentre giovedì 1° agosto è in programma “Crash La torre dell’ecosistema” e l’8 agosto “Pianta la Pianta” dalle 17,30 alle 19,30.

