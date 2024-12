CIVITAVECCHIA – Sono ben tre le mostre che il gruppo ISO 100 espone nel corso del mese di aprile presso lo spazio museale polivalente de “La Memoria Ritrovata”, a palazzo Manzi di via Piave 3, accanto al museo virtuale della “Macchina del Tempo”, ideata da Roberta Galletta.

Da oggi a domenica si inizia con la mostra "Salendo dal Mare", personale di Giordano Cozzi che espone con l'intento di raccontare come la bellezza della natura abbia la capacità di influenzare la vita dell'uomo e dell'acqua come elemento di congiunzione tra mare e montagna per dare un piccolo contributo alla conoscenza della nostra costa da cui parte questo viaggio fotografico.

Si prosegue poi la settimana successiva , da venerdì 12 aprile a domenica 14 aprile con "Instanti" , esposizione mostra organizzata dai membri del Gruppo ISO100, che darà la possibilità ad ogni autore di avere lo spazio per di esprimere la propria idea di fotografia attraverso una propria opera. Espongono i loro lavori Franco Di Claudio, Alessandro Tarantino, Angelo Bonarelli, Anita Gadzimska, Francesco Mauro, Franco Di Claudio, Gianluca Luciani, Gino Pepe, Gianmarco Sansonetti, Giovanni Canu, Giuseppe Smacchia, Giuseppino Scotti, Marco Meniero, Marina Taini, Maximo Gaetano, Marcello Tedeschi, Massimo Galli, Patrizia Tullio, Patrizia Mucelli, Raffaele Ballirano, Rolando Fracassa, Simone Bevilacqua, Simone Curella, Simone Lombi e Ilio Rambozzi.

Infine si conclude con “Freedom", street photography di Massimo Gaetano e Giordano Cozzi alle prese con un genere fotografico che vuole riprendere i soggetti in situazioni reali e spontanee in luoghi pubblici al fine di evidenziare aspetti della società nella vita di tutti i giorni.

Ingresso gratuito per tutte le mostre dalle 18 alle 21.

©RIPRODUZIONE RISERVATA