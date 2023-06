S. MARINELLA – Il castello di Santa Severa ha ospitato per tre giorni le iniziative organizzate in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani. Nell'ambito dell'evento, è stato presentato l'avvenuto restauro e l’esposizione al pubblico dell'ancora lignea romana ritrovata sul litorale di Tarquinia finalmente collocata nel Museo del Mare al castello di Santa Severa. Un reperto eccezionale del II° secolo a.C.e giunto intatto dall'antichità. “Grazie a quanti si sono adoperati per la riuscita delle giornate dedicate alla conoscenza e alla salvaguardia degli oceani – dice l’arcvheologo Flavio Enei - grazie a quanti hanno lavorato per tanti anni per salvare e conservare un reperto straordinario per noi e per le future generazioni”. La manifestazione, organizzata dall’Ingv e da Emso, in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, è stata allestita in occasione del World Oceans Day delle Nazioni Unite. La ricorrenza annuale della Giornata Mondiale degli Oceani, pone il mare in primo piano per affermare la necessità di uno sforzo comune tra scienziati, decisori politici, industrie, società civile e comunità locali per migliorare la consapevolezza sullo stato reale dei nostri oceani. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l’European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory, in qualità di membro di Friends of United Nations World Oceans Day. L’evento, ha avuto un format di scienza ed arte, per guidare gli intervenuti in un'esperienza immersiva capace di suscitare connessioni con l'ambiente naturale, permettendo di conoscere meglio l’oceano e capire come attivamente contribuire alla sua conservazione.