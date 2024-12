CIVITAVECCHIA – L’offerta del teatro Traiano è sempre più ricca. Ieri, nel corso di una conferenza stampa, l’assessore alla Cultura e vicesindaco Stefania Tinti ha fatto il punto su quelli che saranno gli spettacoli che si alterneranno sul palco del teatro comunale Traiano a supporto della stagione messa in campo dall’Atcl con il Pincio. Si tratta di un cartellone che è andato ad arricchirsi grazie alla rassegna SALA, organizzata da Shining Production con Mister Wolf in collaborazione con Stazione Musica con Skelter e patrocinata dal comune di Civitavecchia, che porterà al Traiano spettacoli musicali come 40fingers o il Gospel e molto altro (si parte il 18 alla Cittadella con con Federico Buffa e Fabrizio Gabrielli per la presentazione del libro La Milonga del Futbol). Spazio anche agli eventi musicali e di danza, ad esempio questa sera alle 21 ci sarà “La sera dei miracoli”, un tributo al grande Lucio Dalla, senza dimenticare gli eventi comici come ad esempio il Cirilli & family di Atcl o Vincenzo Schettini con “La fisica che ci piace” di Sala. «L’obiettivo - ha spiegato Tinti - è quello di avere un Traiano sempre aperto e alla portata di tutti, di ogni fascia di età. Grazie a questa sinergia riusciamo a mettere in campo tanti appuntamenti in grado di soddisfare tutti». C’è poi anche la stagione Jazz alla Cittadella della Musica e si va verso la chiusura del bando per gli eventi natalizi. Infine l'amministrazione comunale sta già lavorando ad una prima bozza di cartellone estivo, tra locale e nazionale.

EVENTI TEATRALI

Mercoledì 20 Novembre ore 21.00 – Ass. Il Ponte – evento teatrale per le scuole per la "Giornata dei Diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza"

Venerdì 29 Novembre ore 21.00 – Compagnia Teatrale Anta & Go – spettacolo teatrale “Lysistrata di Aristofane”

Sabato 7 Dicembre ore 21.00 – S.A.L.A. – evento teatrale Roberta Bruzzone in “Favole da incubo”

Giovedì 12 Dicembre ore 18.00 – Premio Scalfari

Sabato 14 Dicembre ore 21.00 – Atcl – Lina Sastri in “Voce Notte”

Domenica 15 Dicembre ore 17.00 – Atcl – Lina Sastri in “Voce Notte”

Sabato 4 Gennaio ore 21.00 – Atcl – “L’avaro immaginario”

Domenica 5 Gennaio ore 17.00 – Atcl – “L’avaro immaginario”

Sabato 18 Gennaio ore 21.00 – Atcl – “Ragazzi irresistibili”

Domenica 19 Gennaio ore 17.00 – Atcl – “Ragazzi irresistibili”

Sabato 8 Febbraio ore 21.00 – Atcl – “Tenente Colombo”

Domenica 9 Febbraio ore 17.00 – Atcl – “Tenente Colombo”

Sabato 15 Febbraio ore 21.00 – Atcl – “Due Papi”

Domenica 16 Febbraio ore 17.00 – Atcl – “Due Papi”

Sabato 22 Febbraio ore 21.00 – Oper/Etruria 2024 – “La Traviata”

Sabato 1 Marzo ore 21.00 – Compagnia Teatrale “Tiaso Teatro” – “Pinocchio”

Lunedì 3 Marzo 2 spettacoli di mattina per le scuole – Compagnia Teatrale “Tiaso Teatro” – “Pinocchio”

Martedì 4 Marzo 2 spettacoli di mattina per scuole – Compagnia Teatrale “Tiaso Teatro” – “Pinocchio”

Sabato 8 Marzo ore 21.00 – Atcl – “Casa Morandi”

Domenica 9 Marzo ore 17.00 – Atcl – “Casa Morandi”

Sabato 22 Marzo ore 21.00 – Atcl – “Pirandello Pulp”

Domenica 23 Marzo ore 17.00 – Atcl – “Pirandello Pulp”

Sabato 5 Aprile ore 21.00 – Atcl – “All That Musical”

Domenica 6 Aprile ore 17.00 – Atcl – “All That Musical”

EVENTI COMICI

Domenica 22 Dicembre ore 21.00 – Atcl – Cirilli & Family

Venerdì 31 Gennaio ore 21.00 – Atcl – De Lucia

Giovedì 6 Febbraio ore 21.00 – S.A.L.A. – Vincenzo Schettini “La fisica che ci piace”

Martedì 11 Febbraio ore 21.00 – S.A.L.A. – Paolo Cevoli “Andavo a 100 allora”

Sabato 15 Marzo ore 21.00 – Atcl – Vernia

Martedì 1 Aprile ore 21.00 – Atcl – Cicchella

Venerdì 11 Aprile ore 21.00 – Atcl – Max Giusti

Giovedì 8 Maggio ore 21.00 – S.A.L.A. – Filippo Caccamo – “Le filippiche”

EVENTI MUSICALI/DANZA

Sabato 9 Novembre ore 21.00 – Danza Atcl “C’era una volta Cenerentola”

Martedì 12 Novembre ore 21.00 – Menti Associate Srl – “La sera dei miracoli” Tributo a L. Dalla

Venerdì 22 Novembre ore 21.00 – Concerto Fondazione Ca.Ri.Civ.

Mercoledì 27 Novembre – Menti Associate Srl – Tributo a Lucio Battisti

Giovedì 5 Dicembre ore 21.00 – AVIS – 2 ed. “Donare è vita” – evento di intrattenimento musica e danza

Domenica 8 Dicembre ore 21.00 – S.A.L.A. concerto “40 fingers”

Martedì 17 Dicembre ore 21.00 – S.A.L.A – Concerto Gospel

Sabato 28 Dicembre – Concerto di Natale Fondazione Ca.Ri.Civ.

Venerdì 10 Gennaio ore 21.00 – Ass. Pino Canizzaro – Concerto Zerofobika live

Giovedì 16 Gennaio ore 21.00 – S.A.L.A. – Concerto “Omaggio a Morricone”

Venerdì 24 Gennaio ore 21.00 – Ass. Stella Polare ATS – XI Ed. “Insieme” – evento musicale

Martedì 25 Febbraio ore 21.00 – Romail odv – 19 ed. Romail odv per Marcello Malservigi – evento musicale/danza

Giovedì 13 Marzo ore 21.00 – Ass. 8° Nota Onlus – 4 ed. “Aggiungi una nota2” – evento musicale

Mercoledì 19 Marzo ore 21.00 – Ass. Coro Arké – Concerto

Venerdì 28 Marzo ore 21.00 – Concerto “Pink Sonic”

Mercoledì 23 Aprile ore 21.00 – A.P.S. Movimento per la vita – 11 ed. “Cantautori italiani e…”

Sabato 3 Maggio ore 21.00 – UISP – Concorso nazionale di danza

Venerdì 16 Maggio ore 21.00 – Ass. Culturale “Il Mosaico” – 23 ed. “Itinerari”

