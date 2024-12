CIVITAVECCHIA – Dieci spettacoli in cartellone tra mostri sacri, nuove scoperte e vecchi amici ritrovati e cinque spettacoli fuori cartellone dedicati alla leggerezza e alla comicità e un nuovo appuntamento con la grande danza del Balletto di Roma. È stata presentata la nuova stagione del teatro comunale Traiano di Civitavecchia frutto della collaborazione tra Comune e Atcl.

Un teatro che negli anni è rimasto saldo grazie ai suoi “fedelissimi”, presenti anche in questo caso, ma che vuole - e forse ormai deve o quantomeno dovrebbe - aprirsi ai più giovani e proprio questa è l’intenzione di questa amministrazione come sottolineato dal sindaco Marco Piendibene perché «essendo la cultura il cuore pulsante di una comunità il teatro Traiano rappresenta il suo bene più prezioso». Concetto ribadito dal presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco, nuovamente al fianco di Atcl e Comune, e da Luca Fornari, amministratore delegato Atcl, che ha annunciato alcune novità in arrivo per la prossima stagione su cui si sta già lavorando insieme all’amministrazione. L’assessore alla Cultura Stefania Tinti ha ringraziato Atcl per l’offerta di livello messa in campo quest’anno mentre Isabella Di Cola, direttore artistico Atcl, ha illustrato quelli che saranno gli spettacoli.

GLI SPETTACOLI IN CARTELLONE

Si parte il 2 e il 3 novembre con Aspettando Re Lear con Alessandro Preziosi. Il 14 e il 15 dicembre c’è La Lupa con Donatella Finocchiaro, Bruno Di Chiara e Chiara Stassi. Il 4 e il 5 gennaio L’Avaro Immaginario con Nunzia Schiano ed Enzo Decaro mentre il 18 e il 19 gennaio sarà la volta di due grandi attori come Umberto Orsini e Franco Branciaroli ne I Ragazzi irresistibili di Neil Simon. L’8 e il 9 febbraio ci sarà Il Tenente Colombo con Gianluca Ramazzotti, presente in sala, che spiegato come la nota serie tv sia nata proprio da un testo teatrale scritto per Broadway nel ’62. Il 15 e il 16 febbraio tocca a I due papi con Mariano Rigillo e Giorgio Colangeli. In sala anche Marco Morandi e Marianna Morandi per parlare del loro Benvenuti in casa Morandi, spettacolo scritto insieme a Pino Quartullo che è anche alla regia. Il 22 e il 23 marzo c’è Pirandello Pulp con Massimo Dapporto e Fabio Troiano mentre il 5 e il 6 aprile All that Musical della compagnia Bit. Chiude Gente di facili costumi con Flavio Insinna e Giulia Fiume.

I FUORI ABBONAMENTO

I fuori spettacolo saranno: il 22 dicembre Gabriele Cirilli in Cirilli & Family, il 31 gennaio La Signora della tv con Vincenzo De Lucia, il 15 marzo Capa Fresca di Giovanni Versia, il primo aprile Bis! di Francesco Cicchella e l’11 Max Giusti con Bollicine. Il 9 novembre torna il Balletto di Roma con C’era una volta Cenerentola.

Gli spettacoli sono il sabato alle 21 e la domenica alle 17.

GLI ABBONAMENTI

Il rinnovo abbonamento parte il 19 settembre e durerà fino al 3 ottobre. Per il rinnovo con il cambio posto si procederà dal 4 al 5 ottobre mentre per i nuovi abbonamenti dall’8 al 23 ottobre. Il botteghino del teatro Traiano è aperto dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

