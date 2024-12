CIVITAVECCHIA – Tutto pronto per venerdì 18 ottobre presso il Teatro Traiano con i Napoliopera direttamente dall'Orchestra Italiana di Renzo Arbore che si esibiranno a favore dell'As.S.Pro.Ha. Odv in un concerto che affonda le radici nell'immenso e straordinario patrimonio della cultura musicale partenopea che si avverte fortemente con spirito passionale e tradizionale.

Ed ecco l'Orchestra Napoliopera che si trova ad affrontare, qua e là, grandi classici come "Dicitencello vuje", "Era de maggio", "Maria marì" e poi all'improvviso le chitarre e i mandolini (sorretti dall'incalzante e coinvolgente sezione ritmica) danno vita a quelle inconfondibili danze travolgenti che vanno sotto il nome di "tarantelle".

La serata presentata da Nicoletta Scirè avrà come ospite Elisabetta Senni danzatrice solista e la Dance For Fly di Desiree Benevieri per un finale a sopresa.

Si ringrazia l'Amministrazione Comunale, il Sindaco Marco Piendibene, la Viice Sindaco e Assessore alla Cultura Stefania Tinti, la Fondazione Cariciv Presidente Gabriella Sarracco e la Molinari Italia, Limoncello di Capri nella persona di Mario Molinari insieme alle aziende e ditte che hanno sostenuto questa iniziativa di grande valore sociale e culturale.

Un ringraziamento per la fattiva collaborazione al Presidente Cristian Cropani ed a tutta l'As.S.Pro.Ha. Odv.

Organizzazione a cura di Il Mosaico Un Popolo di Artisti per la Direzione Artistica di Giulio Castello.

Per info e prenotazioni: 392 8044288, 333 6709020; ingresso ore 20,45 inizio spettacolo ore 21,00.