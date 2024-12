TARQUINIA – “I sedici anni di attività didattica e ricerche archeologiche in acqua intorno alle isole di Procida e Vivara” sarà il tema del terzo appuntamento del ciclo di conferenze “Tra terra e mare” organizzato dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas).

A parlarne giovedì 25 luglio, alle 21,30, al parco “Palombini”, al civico 25 di via della Ripa, nel centro storico di Tarquinia, Luca Mocchegiani Carpano, direttore del Centro Ricerche “Claudio Mocchegiani Carpano” ed esperto in organizzazione, gestione e coordinamento di contesti di ricerca, conservazione e studio nell’ambito dei beni culturali che, per molti anni, ha collaborato e supportato il lavoro e i progetti di grandi nomi dell’archeologia italiana e straniera.

Il primo cantiere scuola di archeologia nella piccola isola di Vivara è legato alle lunghe ricerche su un contesto dell’età del Bronzo.

A scoprire i primi insediamenti sull’isola fu l’archeologo tedesco Giorgio Buchner nel 1937 per arrivare fino al lavoro intrapreso nel 1975, e ancora in corso, da due importanti studiosi italiani, gli archeologi Massimiliano Marazzi e Sebastiano Tusa. Nel 1996 iniziarono le prospezioni e le ricerche in acqua dell’archeologo subacqueo Claudio Mocchegiani Carpano, che portarono alla creazione di un vero e proprio cantiere scuola e a uno studio sistematico di diversi resti individuati a varie profondità intorno alle due isole.

Il lavoro in acqua è stato per molti anni seguito dagli operatori subacquei dell’Arma dei Carabinieri del nucleo di Napoli, da Unità Cacciamine e da personale specializzato della Marina Militare Italiana per le prospezioni ad alto fondale. Al termine della conferenza, il pubblico sarà deliziato dalle proposte dell’Oleificio Olitar e del Piad’Heart Café fondato da HeArtyWhere Benevolent Art Società Benefit che sarà felice di stimolare sorrisi con la condivisione di un CockTerr, un Cocktail dal Terroir.

“Tra Terra e Mare” ha il patrocinio del Ministero della Cultura (MiC), dell’Assonautica Provinciale Viterbo e dell’Unicoop Tirreno – Sezione Soci Etruria.

La rassegna è organizzata in collaborazione con il Centro ricerche “Claudio Mocchegiani Carpano”, Opera Laboratori, Asso – Archeologia subacquea speleologia organizzazione e Ccpas - Centro di coordinamento delle prospezioni archeologiche subacquee di Roma. In caso di maltempo, le conferenze si terranno a palazzo dei Priori, nella sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto.

Per ogni informazione è possibile chiamare lo 0766/858194 o il 339/2011849, oppure scrivere a tarquiniense@gmail.com.

La conferenza sarà rivisitabile sul canale YouTube della Ermes wi-fi Soluzioni Internet di Giancarlo Milioni (https://www.youtube.com/watch?v=sDVoCJMvdxM).

