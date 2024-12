TOLFA – I cantori del "Purple Gospel Choir" di Tolfa in tournée. Prende il via da Ferrara, oggi, il tour natalizio dell'eccezionale coro "Purple Gospel Choir di Tolfa" che alla fine di ogni concerto riceve tantissimi complimenti e ovazioni ovunque.

Il coro collinare, come sempre diretto egregiamente dall'eccezionale maestro Timothy Martin, varca i confini regionali per una trasferta di prestigio presso il Teatro Comunale di Ferrara dove sarà accompagnato, dal vivo, dalla fanfara dell’Aereonautica militare per un evento di beneficenza. Non mancherà il maestro Emanuele Bruno che da anni fa da colonna sonora con le sue mani ai cantori del "Purple Gospel Choir".

Vario il repertorio, dalle più classiche canzoni gospel alle musiche natalizie che, sicuramente, incanteranno un teatro stracolmo, già sold-out da diversi giorni.

“Siamo naturalmente super concentrati e carichi – dichiara il presidente Maria Eugenia Grassi - abbiamo già cantato per importanti occasioni, ma credo che questa sia una delle più emozionanti per i Purple anche perchè, ci sposteremo per tutto il week-end a Ferrara dove proveremo con l’orchestra e vivremo una due giorni insieme sicuramente in allegrie, cosa che ha sempre contraddistinto il nostro gruppo. Questo evento e’ sicuramente la conferma che il gruppo sta crescendo tantissimo come dimostrano anche le tante chiamate per questo periodo natalizio”. Come detto dal presidente, infatti, il coro non si fermerà al solo concerto di Ferrara ma, pochi giorni dopo, l’8 dicembre, replicherà ad Allumiere all’interno della manifestazione "Magic Christmas Street". La richiesta della presenza dei Purple e’ arrivata direttamente dal sindaco Luigi Landi che, negli anni ha avuto modo di apprezzare le melodie e le performance in molte occasioni sul territorio.

“Siamo contenti anche che i nostri cugini di Allumiere apprezzino il nostro lavoro tanto da averci chiamato per questa splendida serata natalizia – continua il presidente – il territorio non ci fa mai mancare il suo appoggio tanto che stiamo lavorando per altre date su Civitavecchia e Roma. Tutte le esperienze saranno condivise con l’Amazing Gospel Choir di Roma che e’ l’altro coro del nostro maestro Martin per cui lo spettacolo sul palco sara’ garantito dalla presenza di un numero nutrito di coristi e sicuramente dai nostri sorrisi”. Sarà quindi un Natale tutto viola ricco di eventi e musica.

